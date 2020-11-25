Чиновники змусили його двічі підстрибнути, щоб підтвердити свої слова.

Чоловік втік з Північної Кореї в Південну, перестрибнувши через 3-метровий паркан уздовж кордону.

Читайте такожВ Італії сумнозвісний серійний вбивця втретє втік з в`язниціПро це пише The Korea Herald з посиланням на сеульського чиновника.

Повідомляється, що невисокий чоловік у віці близько 20 років перебуває під слідством сеульської влади через дезертирство. Чиновники змусили його двічі підстрибнути, щоб підтвердити свої слова.

Влада підозрює, що його легка вага тіла і досвід в гімнастиці могли допомогти втекти.

4 листопада північнокорейський військовослужбовець був схоплений і взятий під варту південнокорейськими військовими, через кілька годин після того, як він перетнув міжкорейський кордон пішки уздовж загальних форпостів півдня на східному узбережжі.

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Автор: Людмила Жерновська