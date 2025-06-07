Експерти вважають, що це сталося не через "зовнішні" причини.

У Північній Кореї стався великий збій у роботі інтернету, який тривав упродовж кількох годин у суботу, відключивши доступ до державних сайтів та офіційних новинних ресурсів, фактично ізолювавши закриту країну від "кіберпростору".

Причина збою залишається незрозумілою, однак, за словами дослідників, які відстежують інтернет і технологічну інфраструктуру КНДР, він, найімовірніше, був викликаний внутрішніми проблемами, а не кібератакою, оскільки постраждали також з'єднання через Китай і Росію, пише Reuters.

Були недоступні основні офіційні ресурси країни, включно з новинними агентствами, Міністерством закордонних справ і національною авіакомпанією Air Koryo. За даними ЗМІ, сайти почали поступово відновлюватися ближче до полудня.

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Дослідник із Великої Британії Жюнейд Алі, який відстежує інтернет-активність Північної Кореї, повідомив, що вся інтернет-інфраструктура країни перестала відображатися в системах моніторингу, і також було порушено роботи служб електронної пошти. "Важко сказати, було це зроблено навмисно або помилково, але схоже, що причина - внутрішня, а не зовнішня атака", - підкреслив він.

Повідомляється, що Північна Корея має одну з найбільш суворо контрольованих систем інтернет-доступу у світі. Звичайним громадянам дозволено доступ лише до внутрішньої урядової інтрамережі, не пов'язаної з глобальною мережею. Тільки вузьке коло урядових і керівних осіб має доступ до відкритого інтернету, а державні та новинні сайти здебільшого служать для пропаганди, спрямованої на зовнішню аудиторію.

Раніше Північна Корея вже стикалася з масштабними інтернет-збоями, які підозрювалися як наслідок кібератак.

Що ще відомо про Північну Корею

Раніше УНІАН повідомляв, що зовсім нещодавно секретар радбезу РФ Сергій Шойгу їздив до КНДР, щоб обговорити війну в Україні з Кім Чен Ином. Яких-небудь додаткових подробиць не повідомляли.

Крім того, відомо, що зараз у Північній Кореї триває операція з порятунку затонулого під час невдалої церемонії спуску на воду 21 травня корабля ВМС.

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