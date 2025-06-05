Кім і Шойгу також обговорили зміцнення всебічного стратегічного партнерства і взаємного співробітництва в різних галузях.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв Росії беззастережну підтримку у війні в Україні та в інших міжнародних питаннях. Про це Кім заявив під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу, повідомляє північнокорейське агентство KCNA.

"Кім Чен Ин підтвердив, що уряд КНДР і в майбутньому буде беззастережно підтримувати позицію Росії та її зовнішню політику", - йдеться в повідомленні.

Також Кім наголосив, що Північна Корея буде відповідально дотримуватися положень договору між двома країнами, який було підписано під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Пхеньяну минулого року. Він містить пакт про взаємну оборону, що передбачає негайну військову допомогу в разі збройної агресії проти однієї зі сторін.

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Кім і Шойгу також обговорили зміцнення всебічного стратегічного партнерства і взаємного співробітництва в різних сферах.

У Радбезі РФ заявили, що під час зустрічі відбувся "ґрунтовний діалог із широкого кола проблем міжнародного порядку денного, включно із ситуацією довкола України, і перспективи розвитку двосторонніх відносин між Росією і КНДР".

Крім того, Шойгу і Кім обговорили "кроки з увічнення загиблих корейських військовослужбовців", які воювали в Курській області проти ЗСУ.

Росія і КНДР

КНДР активно підтримує Росію в її війні проти України, зокрема, північнокорейські солдати воювали проти ЗСУ на території Курської області.

Крім того, КНДР 2024 року поставила Росії до 9 млн артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів. Це набагато більше, ніж раніше оцінювали експерти.

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