Як відомо, Північна Корея на чолі з Кім Чен Ином всіляко підтримує РФ у війні проти України

Секретар радбезу РФ Сергій Шойгу обговорить Україну з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Як повідомив Reuters, Шойгу вже прибув до Пхеньяну, щоб зустрітися з президентом КНДР Кім Чен Ином і обговорити ситуацію в Україні.

Співпраця Росії та КНДР

КНДР на чолі з Кім Чен Ином активно підтримує Росію в її війні проти України. Усім відомо, що Пхеньян відправляв до РФ своїх військових, які воювали проти ЗСУ на території Курської області. Станом на 30 квітня втрати серед солдатів із КНДР становили приблизно 4700 осіб, із них близько 600 - убитими.

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Крім того, КНДР у 2024 році поставила Росія до 9 млн артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів. Це набагато більше, ніж раніше оцінювали експерти.

В обмін на таку підтримку Кремль відправив Пхеньяну сучасну систему протиповітряної оборони. Як повідомляло видання The Telegraph, з кінця 2024 року КНДР отримала від Росії один зенітно-ракетний комплекс "Панцир". Також росіяни відправили системи радіоелектронної боротьби та іншу "військову підтримку". Такий крок з боку РФ є серйозним порушенням санкцій, що свідчить про поглиблення військового співробітництва між Москвою і Пхеньяном.

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