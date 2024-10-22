Країна відтепер вважає співробітників одного з консульств небажаними.

Польща звинуватила Росію в організації диверсії на своїй території, країна оголошує про закриття російського консульства у Познані.

У вівторок, 22 жовтня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив у мікроблозі X, що ця диверсія мала бути інспірована та контрольована структурами іноземної держави. За його даними, за цими спробами стоїть Москва:

"Влада Республіки Польща змушена рішуче реагувати. Тому я прийняв рішення закрити консульство Російської Федерації в Познані, а його співробітників вважати небажаними на території Республіки Польща".

Диверсія у Польщі

Раніше польський міністр Сікорський повідомляв про затримання українця, який планував підпал однієї з фабрик на території країни. Чоловік заявив, що готував диверсії за дорученням спеціальних служб Російської Федерації.

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За даними польських ЗМІ, мова йде про одесита Сергія С., який живе у Німеччині з січня 2024 року. На допиті він нібито сказав польським слідчим, що його "спокушав диявол".

Як відомо, від початку повномасштабної війни у Європі неодноразово лунали заяви про небезпеку діяльності російських шпигунів та агентів.

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