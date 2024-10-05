Польський генерал назвав проблему, яка може серйозно вплинути на чисельність призовників.

Польщі знадобиться набагато більша армія, але її збільшення буде важко домогтися через старіюче населення.

Таку думку висловив польський генерал Веслав Кукула, передає Reuters. Він зазначив, що країні просто необхідно наростити збройні сили, якщо вона хоче захистити себе від війни, з якою неминуче зіткнеться це покоління.

"Усе вказує на те, що ми є поколінням, яке візьме до рук зброю, щоб захистити країну. І ні я, ні будь-хто з вас не має наміру програти цю війну", - заявив Кукула, виступаючи в Університеті сухопутних військ у Вроцлаві.

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"Ми переможемо, повернемося і продовжимо будувати Польщу, але щось має відбутися. Ми повинні створити збройні сили, які будуть готові до війни", - висловив упевненість військовий.

Кукула зазначив, що демографічна криза неодмінно знизить темпи набору в армію.

"Потенціал противника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми повинні впровадити модель загальної служби", - сказав він і пояснив, що загальна служба відноситься до обов'язкової військової підготовки та служби, якї зараз у країні немає.

Згідно з оцінками міністерства оборони Польщі, армія країни налічуватиме понад 207 500 солдатів до кінця цього року, що зробить її третьою армією в НАТО після США і Туреччини.

Армія Польщі

Раніше польський генерал заявляв, що Польща має підготувати свої сили до повномасштабної війни на тлі того, що польські відносини з РФ і Білоруссю серйозно погіршилися після вторгнення Кремля в Україну.

Загалом же після вторгнення РФ в Україну, багато європейських країн заговорили про необхідність відновлення строкової служби в армії.

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