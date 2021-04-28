Критична помилка в програмі виводила до відображення нестачі - все виглядало так, немов співробітник вкрав або втратив десятки тисяч фунтів.

За минулі 20 років щонайменше 39 співробітників британської пошти (UK Post Office) були безпідставно звинувачені в крадіжці грошей у компанії. Деякі з них відсиділи тюремні терміни, інші втратили сім'ї, роботу і майно. Причиною тому став баг в бухгалтерській програмі Horizon, існування якого всі ці роки заперечувалося.

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Як повідомляє The Verge, критична помилка в програмі виводила до відображення нестачі - все виглядало так, немов співробітник вкрав або втратив десятки тисяч фунтів. Деяких співробітників звинуватили в кримінальному злочині і засудили до тюремних ув'язнень, деякі намагалися відшкодувати нестачу, влазячи в борги. На пошті тим часом наполягали, що даним програми можна довіряти.

Після багаторічної боротьби 39 людей нарешті домоглися зняття з себе звинувачень. Ситуацію вже називають найбільшою помилкою британського правосуддя.

Проблема в ПО зруйнувала безліч життів. Одні співробітники після звинувачень втратили свій шлюб або були надовго розлучені з дітьми. Жертва помилки Джанет Скіннер розповіла журналістам BBC, що була розлучена зі своїми двома дітьми через тюремне ув'язнення. Програма вказувала, що з її вини зникло 59 тисяч фунтів. Через судимість вона втратила пропозицію щодо роботи.

Інша жінка, яка також наполягала на своїй невинуватості, потрапила до в'язниці з вагітністю. Один зі співробітників наклав на себе руки, тому що система показала нестачу в 100 тисяч фунтів. Співробітник, якого знайшли йому на заміну, незабаром зіткнувся з подібними звинуваченнями.

Зазначається, що програма Horizon була створена японською компанією Fujitsu. У період з 2000 по 2014 рік її дані були використані в судових процесах над 736 співробітниками британської пошти.

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Автор: Дмитро Захаров