В тому числі один з них був катом українців.

На параді у Москві поруч з Володимиром Путіним сиділи, як виявилося, не ветерани війни. Ресурс "Агентство" провів дослідження, у якому виявили брехню російської влади.

Жодна із персон, котра сиділа поруч з Путіним, не зважаючи на велику кількість нагород на кітелях, не воювала проти німецьких військ. Один із "ветеранів" у складі НКВС боровся із підпіллям в Україні, другий – брав участь у придушенні "Празької весни".

Праворуч від диктатора сидів 98-річний Юрій Двойкін (на фото він у кепці). У 1942-му році став добровольцем, але на фронт не потрапив. Пройшов школу снайперів, а у 1944-му році поїхав за наказом до Львівської області "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України".

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"Ми мало знали про бандерівців на той час. Вони вчинили полювання: упродовж двох днів розстріляли понад 5000 людей, відчули себе господарями у Львові, в Україні. Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили в лісах, занедбаних хуторах", - згадував сам Двойкін.

Ліворуч поряд з Путіним перебував Геннадій Зайцев (він – у кашкеті). Коли завершилася Друга світова війна, то Зайцеву було лише 11 років. У 1953 році його призвали на військову службу, а з 1959-го року почав служити в КДБ. Вже у 1968-му році він брав участь у введенні радянських військ до Чехословаччини для придушення антирадянських протестів та "Празької весни".

"Зайцев керував групою 7-го Управління КДБ СРСР в операції "Дунай", як називалося введення військ до Чехословаччини. Під його керівництвом було захоплено будівлю МВС у Празі. У 70-х Зайцев очолив створену Юрієм Андроповим антитерористичну групу "Альфа", - йдеться у дослідженні

"Парад перемоги" у Москві-2023: що відомо

Кремль традиційно провів військовий парад на Червоній площі, приурочений до 9 травня. У 2023-му році він став рекордно коротким, бо зайняв лише 45 хвилин.

У цьому році парад відвідали лише сім іноземних лідерів. Мова іде про президентів Казахстану, Киргизстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, самопроголошеного лідера Білорусі і прем’єр-міністра Вірменії.

Цікаво, що на "показі техніки" був представлений всього один танк. Це був музейний експонат Т-34.

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