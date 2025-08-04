Влада не виключає можливості саботажу.

У румунському місті Куджир виникла масштабна пожежа на заводі з виробництва озброєння, розмір збитків може сягати 400 тисяч євро.

Як передає Radio România Actualități, під час пожежі "коробки з патронами вибухали одна за одною". Знищено щонайменше 150 тисяч патронів для кулеметів, ще 250 тисяч більше не придатні для використання. У момент займання на заводі нікого не було, тож обійшлося без постраждалих.

Вогонь вдалося приборкати лише за шість години. Рятувальники не могли увійти безпосередньо у цех, тому використовували роботів-пожежників. Міністр економіки Румунії Раду Міруца повідомив, що інцидент не вплине на поставки в межах вже укладених контрактів. Він не виключає можливості саботажу:

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"Мені цікаво дізнатися конкретно: щось там спалахнуло, це сталося ззовні, чи це було самозаймання? Я розумію, що всі варіанти є можливими, з меншою або більшою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців з Національного інституту криміналістики".

Видання зазначає, що на цьому заводі виготовляють зброю різних калібрів, а також автоматичні й напівавтоматичні пістолети. Підприємство було засноване ще у 1799 році і спершу носило назву "Завод заліза та сталі".

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