Це не перше проникнення на військові об'єкти країни.

У Німеччині фіксують диверсії проти військових кораблів, проникнення на морські бази та спроби наближення до діючих військовослужбовців.

Як передає ntv, командувач Військово-мориських сил країни Ян Крістіан Каак повідомив про саботаж, внаслідок якого зазнало руйнувань більш ніж одне військове судно. Бундесверу відомо про випадки вторгнення на військово-морські бази з суші і моря, а також про спроби наблизитися до солдатів, які поверталися додому:

"Наша оцінка: нас випробовують. Намагаються розхитати наше суспільство, як на національному рівні, так і всередині альянсу. І, можливо, створюють підґрунтя для подальших активних військових дій".

Командувача попросили прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що одна з диверсій стосується корвета "Емден", який ще не встигли передати Військово-морським силам. Під час інспекції в січні виявлилося, що в силову установку корабля скинули кілька кілограмів металевої стружки. Каак не підтвердив цей інцидент.

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"Зростаюча загроза з боку Росії на початку 2025 року є більш актуальною, ніж два роки тому. Експерти і розвідувальні служби сходяться на думці, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року", - додав він.

Диверсії у Німеччині

Як відомо, країни НАТО неодноразово висловлювали стурбованість диверсіями з боку Російської Федерації.

Влітку минулого року повідомлялося про спроби забруднення питної води на одній із баз Бундесверу та аеродромі Північноатлантичного Альянсу.

Також нагадаємо, що над хімічними заводами, СПГ-терміналом та непрацюючою атомною електростанцією країни літали невідомі дрони.

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