Деталі виробництв не розголошують.

В Казахстані відкрили 10 кримінальних справ за фактами участі громадян у війні в Україні.

Як пише видання КазТАГ, цю інформацію їм надали в Комітеті національної безпеки Казахстану. "КНБ розслідує десять кримінальних справ за фактами участі громадян Казахстану у військових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

Інших деталей у комітеті не повідомляють, оскільки дані досудового розслідування не підлягають розголошенню. Відповідно до статті 172 Кримінального кодексу Республіки Казахстан, участь в іноземних збройних конфліктах карається позбавленням волі на строк від п'яти до дев'яти років.

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Позиція Казахстану щодо війни в Україні

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни в Алма-Ати люди організували мітинг на підтримку України. Водночас влада країни сказала, що не підтримує "ні ту, ні іншу сторону".

Вже влітку президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав "Л/ДНР" "квазідержавними" і під час бесіди з Путіним відмовився визнати їх "незалежність". Крім того, Токаєв не став брати російський орден Олександра Невського.

Пізніше Казахстан вийшов з угоди Співдружності Незалежних Держав 1995 року про міждержавний валютний комітет, також влада заявила, що не допоможе Росії обійти санкції.

У березні вони заарештували майно головного оператора російських космодромів, а нещодавно стало відомо, що Казахстан і Азербайджан шукають шляхи для транзиту нафти в обхід Російської Федерації.

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