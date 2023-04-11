21 березня 2023 року вперше в історії Казахстан доставив нафту до Азербайджану в обхід Росії.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених після нападу Росії на Україну, Казахстан та Азербайджан заявили про створення спільного підприємства з транспортування нафти.

Таку заяву зробив віце-прем'єр Казахстану, міністр торгівлі Серік Жумангарін, повідомляє Казінформ.

"У минулому році КазМунайГаз і SOCAR нарешті підписали угоду, з 2023 року ми плануємо поставити 1,5 млн тонн нафти по нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан. У березні вже почався процес, два перших танкера відправлені – це 20 000 тонн, на квітень стоять 125 000 тонн", - зазначив віце-прем'єр Казахстану.

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Азербайджан пропонує й інші маршрути для транспортування нафти: трубопровід Баку-Супса (за неофіційними даними, йдеться про 5 млн тонн в 2023 році) і залізницею в порти Батумі та Поті.

"Обговорювалося питання створення спільного підприємства, яке було б єдиним оператором на цьому транзитному маршруті, з наскрізним тарифом, з дешевими можливостями транзиту, застосуванням інноваційних технологій", – сказав чиновник.

Казахстан та експорт нафти

17 червня 2022 року Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" підконтрольних Кремлю "ЛДНР", назвавши "Рреспубліки" "квазідержавними територіями".

Практично відразу після цієї заяви Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська.

Після цього Токаєв повідомив, що Казахстан диверсифікує поставки нафти за допомогою Транскаспійського маршруту. У липні 2022 року Токаєв доручив Національній нафтогазовій компанії налагодити продажі нафти в обхід Росії.

У серпні 2022 року стало відомо про те, що Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії.

У грудні 2022 року Казахстан озвучив Путіну свої плани на нафтопровід "Дружба". Казахстанська компанія попросила російську "Транснефть" про транзитні потужності для відправки казахстанської нафти через Білорусь до Німеччини.

21 березня 2023 року вперше в історії Казахстан доставив нафту в Азербайджан в обхід Росії. 6900 тонн нафти було відправлено через порт Актау до порту Баку.

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