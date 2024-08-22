Індія спробує "задобрити" Захід і переконати його у своїй нейтральній позиції, при цьому не віддаляючись від Росії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 23 серпня вперше відвідає Україну, цей візит відбудеться за півтора місяця після того, як Моді відвідав Москву для переговорів із президентом Володимиром Путіним. Як пише Associated Press, цей візит свідчить про спробу Індії зайняти більш нейтральну позицію після того, як її звинуватили у "схилянні на бік Росії".

Моді хоче згладити наслідки від зустрічі з Путіним

Поїздка в Україну є "спробою Індії збалансувати ситуацію", і згладити наслідки зустрічі Моді з Путіним, пише видання. Візит Моді до Росії 8-9 липня збігся із зустріччю лідерів НАТО у Вашингтоні та російськими ракетними ударами по лікарні в Україні. Це викликало різку критику в західних країнах, та з боку президента України Володимира Зеленського, який назвав зустріч Моді з Путіним "величезним розчаруванням" і "нищівним ударом по мирних зусиллях".

Як вважає аналітик з Індо-Тихоокеанського регіону Дерек Гроссман, візит Моді покликаний показати, що стратегічна орієнтація Нью-Делі залишається позаблоковою, і зберегти баланс у її зовнішній політиці.

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"Аналітики вважають, що Зеленський навряд чи порушуватиме питання про зустріч Моді з Путіним - принаймні публічно. Але візит Моді до Москви і відносини між Індією і Росією будуть "сильним підтекстом" його поїздки в Україну, навіть якщо про це не буде прямо сказано в публічних заявах", - пише AP.

Що Моді отримає від візиту в Україну

Експерти зазначають, що ця поїздка, найімовірніше, буде добре сприйнята у США та інших західних країнах, які критично поставилися до зустрічі Моді з Путіним у липні.

Для Моді ця поїздка - можливість "задіяти Зеленського і забезпечити індійські інтереси, дати відсіч надмірному впливу Росії і задобрити Захід", - додав Гроссман. Але хоча ця поїздка дасть змогу Заходу заспокоїтися, як і раніше, зрозуміло, що Індія підтримує тісніші відносини з Москвою, і "візит Моді не змінить цього сприйняття".

Нагадаємо, під час свого перебування в Польщі 21 серпня Моді заявив, що він підтримує мир у регіоні і знову закликав до дипломатії для припинення війни в Україні.

Виступаючи в середу у Варшаві, Моді сказав, що "зараз не епоха війни". Індія є "прихильником постійного миру в цьому регіоні" і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфлікту, сказав він.

Візит прем'єра Індії в Україну - що відомо

В Офісі українського президента підтвердили, що візит Нарендра Моді відбудеться цієї п'ятниці, 23 серпня. В ОП додали, що під час візиту відбудуться перемовини Моді з Володимиром Зеленським, де вони обговорять "питання двостороннього та багатостороннього співробітництва". Крім того, очікується підписання низки документів між Україною та Індією.

Як писав Bloomberg, Моді виключив роль посередника в закінченні війни РФ в Україні. Однак Індія все ж погодилася передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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