Лула да Сільва усвідомив, що мимоволі став виглядати прихильником Росії.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва більше не буде критикувати військову допомогу Україні, щоб не сваритися із Заходом і не виглядати прихильником російської агресії. Про це неназвані бразильські чиновники розповіли агентству Reuters.

Тиждень тому Лула розлютив багатьох на Заході, коли закликав США і Європу припинити постачання зброї Україні, заявивши, що вони затягують війну. У Білому домі Лулу навіть звинуватили в тому, що він "повторює російську і китайську пропаганду".

Бразильські чиновники в спілкуванні з Reuters визнали, що коментарі Лули спричинили "непотрібний галас", і підірвали нейтралітет і авторитет Бразилії як посередника в мирних переговорах, які Лула хоче організувати.

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В рамках свого візиту до Португалії та Іспанії, який почався в п'ятницю, Лула має намір змінити риторику, щоб не виглядати прихильником Росії.

При цьому неназвані європейські дипломати в коментарі Reuters заявили, що лідери Іспанії та Португалії в свою чергу мають намір переконати Лулу поглянути на війну в іншому світлі і відмовитися від критики військової допомоги Україні.

Скандальна заява президента Бразилії

Тиждень тому, повертаючись з Китаю, Лула да Сілва закликав США і Європу припинити "заохочувати" війну в Україні поставками зброї. Спікер Білого дому Джон Кірбі у відповідь звинуватив бразильського президента в підіграванні пропаганді РФ і Китаю.

Українське МЗС теж відреагувало на слова Лули. Українські дипломати зазначили, що заяви президента Бразилії не відповідають реальному стану речей і запросили його в Україну ближче познайомитися з російською агресією.

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