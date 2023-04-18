Міністерство закордонних справ України зазначає, що заяви президента Бразилії не відповідають реальному стану речей.

Міністерство закордонних справ запрошує президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву відвідати Україну для ознайомлення із справжньою сутністю російської агресії.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook. Зокрема, Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни.

"Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив Ніколенко.

Відео дня

Речник наголосив, що Україну не потрібно ні в чому переконувати.

"Загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі "Формули миру", запропонованої президентом Зеленським", - повідомив Ніколенко.

"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", - додав речник.

Нещодавно президент Бразилії повідомив, що під час візитів до Китаю і ОАЕ обговорив спільне посередництво у війні Росії і України, а також одночасно звинуватив США і Європу у "затягуванні конфлікту". Він сказав, що Китай, ОАЕ та інші повинні приєднатися до "політичної G20", аби спробувати припинити війну.

Скандальні заяви бразильського президента щодо Україні

6 квітня президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва запропонував віддати Крим Росії, щоб припинити війну. У Міністерстві закордонних справ відповіли на цю пропозицію президента Бразилії, що Україна не торгує своїми територіями.

А 10 квітня він виступив з анонсом, що має намір зустрітися з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном й обговорити Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: