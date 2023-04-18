Міністерство закордонних справ запрошує президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву відвідати Україну для ознайомлення із справжньою сутністю російської агресії.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook. Зокрема, Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни.
"Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - зазначив Ніколенко.
Речник наголосив, що Україну не потрібно ні в чому переконувати.
"Загарбницька війна ведеться на українській землі і завдає невимовних страждань та руйнувань. Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі "Формули миру", запропонованої президентом Зеленським", - повідомив Ніколенко.
"Підтверджуємо запрошення Луїсу Інасіу Лулу да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки", - додав речник.
Нещодавно президент Бразилії повідомив, що під час візитів до Китаю і ОАЕ обговорив спільне посередництво у війні Росії і України, а також одночасно звинуватив США і Європу у "затягуванні конфлікту". Він сказав, що Китай, ОАЕ та інші повинні приєднатися до "політичної G20", аби спробувати припинити війну.
Скандальні заяви бразильського президента щодо Україні
6 квітня президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва запропонував віддати Крим Росії, щоб припинити війну. У Міністерстві закордонних справ відповіли на цю пропозицію президента Бразилії, що Україна не торгує своїми територіями.
А 10 квітня він виступив з анонсом, що має намір зустрітися з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном й обговорити Україну.