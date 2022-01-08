Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Путіним.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої запропонував найближчими днями провести саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ).

Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану. Зазначається, що президент Казахстану подякував російському лідеру за підтримку у вирішенні питання щодо спрямування об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ для сприяння у відновленні конституційного порядку та законності.

"Касим-Жомарт Токаєв поінформував Володимира Путіна про те, що ситуація у країні стабілізується. Водночас, осередки терористичних атак зберігаються. Тому боротьба з тероризмом буде продовжена з усією рішучістю", - йдеться у повідомленні.

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Глава держави "запропонував провести найближчим часом саміт ОДКБ у онлайн-форматі". Терміни зустрічі будуть узгоджені дипломатичними каналами.

Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив "допомоги в наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія вже відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

Також Токаєв повідомив, що режим НС буде поетапно знятий в регіонах країни, де ситуація нормалізувалася, а всі вимоги громадян Казахстану, які виражалися в мирних формах, були почуті.

За офіційними даними, під час зіткнень в різних містах Казахстану загинули 44 людини, в тому числі 18 силовиків.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про затримання понад 4 тис. осіб, серед яких іноземці.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Членами ОДКБ є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.