Багато держав, у тому числі в Центральній Європі, закрили свої кордони через міграцію.

Румунія продовжує брати участь у переговорах про приєднання до Шенгенській зоні, але реальність така, що зона вільного пересування більше не функціонує. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс перед засіданням Європейської ради, пише Euractiv.

Австрія виступила проти приєднання Румунії до "шенгену", хоча й заявила, що її небажання розширювати Шенгенську зону не спрямоване конкретно проти Румунії чи Болгарії. При цьому Австрія схвалила приєднання Хорватії за аналогічних обставин.

"Ми дуже добре знаємо, що відповідаємо всім критеріям Шенгенської зони", - заявив Йоганніс в Брюсселі. При цьому він заявив, що "Шенгенська зона більше не функціонує".

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"Шенген більше не функціонує і практично не існує, оскільки багато держав, в тому числі в Центральній Європі, закрили свої кордони через міграцію",-сказав Йоганніс.

Відзначається, що діалог стає "все більш дивним", а позиція Австрії щодо розширення Шенгенської зони викликає "як мінімум" подив.

Йоганніс підкреслив, що Шенгенська реформа - бажання, яке розділяє, зокрема, Австрія - може бути проведена після того, як Румунія стане членом цієї зони вільного пересування.

Щодо можливості судового позову проти Австрії, Йоганніс підтвердив свої сумніви. "Це дуже складне правове питання. Нам не вдалося знайти двох юристів, які поділяли б однакову думку з цього питання", - сказав він.

Контроль на кордоні в Європі

Деякі держави Центральноєвропейського регіону нещодавно запровадили прикордонний контроль. Зокрема, Німеччина вирішила повернути тимчасові стаціонарні прикордонні пункти контролю на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією. При цьому, контроль на кордоні з Австрією, що діє з 2015 року, повторно продовжено ще на шість місяців.

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