Федеральна поліція тепер може використовувати на кордонах з трьома сусідніми країнами ті ж ресурси, які вже давно використовує на кордоні з Австрією.

Після довгих коливань уряд Німеччини вирішив повернути стаціонарні прикордонні пункти контролю на додаткових ділянках кордону. Голова МВС Ненсі Фезер повідомила Європейську Комісію про введення тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією.

Як повідомляє видання Welt, спочатку контроль на кордонах введено на 10 днів починаючи з 16 жовтня, проте може бути продовжений в цілому на термін до двох місяців. При цьому, контроль на сухопутному кордоні з Австрією, що діє з 2015 року, буде повторно продовжено ще на шість місяців.

За даними МВС, це означає, що Федеральна поліція тепер може використовувати на кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією ті ж ресурси, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

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Відзначається, що за останні кілька тижнів значно активізувалися завуальовані обшуки по всій прикордонній зоні, а на їх території здійснюється спільне патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії. Зі Швейцарією вже існує спільний план дій.

"Бізнес контрабандистів стає все більш жорстоким і безпринципним. Жахлива загибель семи осіб, які були переправлені незаконно через німецько-австрійський кордон у п'ятницю ввечері, глибоко вразила нас", - сказала Фезер.

Вона додала, що Німеччина потребує "ефективного обмеження нелегальної міграції, щоб полегшити навантаження на наші муніципалітети".

За даними МВС, з початку цього року федеральна поліція вже виявила близько 98 тисяч несанкціонованих в'їздів до Німеччини. У 2022 році їх було загалом близько 92 тисяч.

Нелегали в Європі - новини

Як повідомляв УНІАН, Німеччина має труднощі в прийнятті нових мігрантів. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що зараз Італія і Німеччина несуть важкий тягар міграційних потоків. На його думку, для вирішення проблеми Європі потрібен справедливий розподіл мігрантів і посилення контролю і нагляду на зовнішніх кордонах.

Тим часом, Чехія і Польща зробили скоординовані дії по введенню перевірок на кордонах зі Словаччиною. Вони пояснили це необхідністю приборкати нелегальну міграцію і діяльність контрабандистів.

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