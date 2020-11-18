Прихильники законопроекту кажуть, що закон покликаний захистити поліцейських та їхні родини від "тролінгу" в мережі та нападів.

Ввечері 17 листопада французькі правозахисники та журналісти протестували проти законопроекту, згідно з яким за певних обставин поширення зображення обличчя поліцейського вважатиметься злочином.

Про це пише Reuters.

Противники стверджують, що закон обмежить свободу журналістів висвітлювати публічні заходи й ускладнить притягнення до відповідальності співробітників поліції, наприклад, якщо вони застосують насильство при затриманні підозрюваного.

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Парламент Франції почав обговорення законодавчої ініціативи, яку підтримує партія Макрона та її союзники.

Згідно з текстом документу, у випадку поширення фото з поліцейським з наміром завдати йому шкоду може бути ув’язнений на рік або повинен буде оплатити штраф у 45 тисяч євро.

Протестувальники зібралися під будівлею парламенту в центрі Парижу з плакатами: «Ви будете позбавлені свободи заради власної безпеки», «Зупиніть законопроект!».

Організація «Репортери без кордонів» (RSF) заявляє, що запропонований закон у його чинному варіанті може змусити журналістів затушовувати обличчя правоохоронців на світлинах, взятих на сторінках соціальних мереж поліцейських.

Прихильники законопроекту відповідають, що закон не заборонятиме журналістам висвітлювати дії копів, а покликаний захистити офіцерів та їхні родини від «тролінгу» в мережі, а також переслідувань і нападів.

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Автор: Яна Ставська