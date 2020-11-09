Практично всі затримання відбувалися в Мінську. В інших містах Білорусі затримали загалом близько 20 осіб.

Під час Маршу народовладдя в Мінську в неділю, 8 листопада, силовики затримали більше тисячі людей.

Як повідомляє правозахисний центр Весна, з 12 години дня і до 02:00 понеділка, 9 листопада, затримано 1023 людини. Список затриманих постійно доповнюється.

Практично всі затримання відбувалися в Мінську. В інших містах Білорусі затримали загалом близько 20 осіб.

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За даними TUT.BY, серед затриманих - переможниця конкурсу Міс Білорусь - 2008 і колишній прес-секретар брестського "Динамо" Ольга Хижинкова, відомий білоруський актор, ведучий дитячої вечірньої передачі Калиханка Олександр Жданович.

Затримували людей в основному в Мінську, а також в деяких інших містах, у тому числі Вітебську, Гродно, Гомелі, березі, Пінську, Жлобині, Бобруйську, Ляховичах, Полоцьку, Могильові.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

12 жовтня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель пояснив, що санкції проти Лукашенка введуть через відсутність волі вести переговори про мирне вирішення ситуації у Білорусі. Усі країни ЄС погодились з пропозицією розширити список осіб, проти яких запроваджуються санкції.

20 жовтня Боррель заявив, що жодна країна Євросоюзу не чинить спротиву стосовно запровадження санкцій проти Лукашенка в рамках підготовки другого раунду обмежувальних заходів щодо білоруської влади. За його словами, розпочалася технічна робота з метою підготовки запровадження санкцій.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

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Автор: Олександр Топчій