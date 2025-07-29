Краще, ніж Atacms: США випробували нові ракети, які можуть знищити флот Китаю

Нові американські ракети PrSM мають покращені характеристики дальності та швидкості, але при цьому зберегли точність Atacms.

В Австралії випробували нові американські ракети Precision Strike Missile (PrSM), які можуть нанести нищівні втрати китайським кораблям у випадку конфлікту за Тайвань. Ракети PrSM призначені для запуска з наземних установок Himars. Вони мають високу точність та більшу швидкість і дальність, порівняно з ракетами Atacms, якими зараз озброєна тайванська армія. Як пише The Telegraph, випробування нових ракет стали ще однією ознакою гонки озброєнь у Тихоокеанському регіоні між США і Китаєм.

Видання пише, що США та союзники намагаються випередити Китай у військовій потужності, щоб вибити Пекін з рівноваги під час роздумів про вторгнення на Тайвань. При цьому в основу стратегії США поклали нові технології, які допоможуть нанести катастрофічні втрати китайському флоту. У першу чергу це ракети PrSM виробництва американської компанії Lockheed Martin.

Під час випробувань в Австралії ракета PrSM вразила ціль на відстані понад 190 миль. Ракета підходить для американських Himars та британських артилерійських систем MLRS.

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Видання нагадує, що ці установки використовувалися з ракетами Atacms. Цим ракетам вже понад три десятиліття і вони мають максимальну дальність близько 305 км. Telegraph пише, що PrSM мають прицільну дальність понад 480 миль і це може бути збільшено. Під час недавнього випробувального польоту в Австралії ракета досягла швидкості 4000 км/год, перевершивши Atacms приблизно на 300 км/год.

Telegraph цитує головного технічного директора армії США Алекса Міллера, який сказав, що у пускових установках може бути більше ракет PrSM, ніж Atacms. Також зазначається, що вона менш вразлива до радіоелектронного придушення.

Старший директор Фонду захисту демократій Бред Боуман додав, що ракету PrSM дуже складно виявити та перехопити. А старший науковий співробітник Інституту Като Дуг Бандоу сказав, що PrSM мають потенціал для різкого збільшення фактору ризику для китайського флоту.

"Китайські військові добре усвідомлюють збитки, які Україна змогла завдати Росії за допомогою Himars з моменту їх першої поставки США в червні 2022 року, і будуть з обережністю стежити за модернізованими високоточними ракетами", - йдеться у статті.

Дуг Бандоу додав, що PrSM завдадуть важливого психологічного удару по Китаю, навіть не зробивши жодного пострілу, і можуть переконати його керівництво відкласти свої імперські амбіції.

Значення Тайваню для США та Китаю

Видання нагадує, що США і Китай нарощують військові можливості в Тихоокеанському регіоні, особливо навколо Тайваню, який Китай вважає частиною своєї території, хоча фактично він є незалежним з 1940-х років.

"Якщо військові можливості США будуть перевершені Китаєм, це буде фатальним для Тайваню, який покладається на Вашингтон як на надійний засіб стримування. А якщо острівна держава впаде, це означатиме втрату ключового стратегічного буфера проти експансіонізму Пекіна. Але невдача у захопленні острова завдасть приголомшливого удару по Китаю і майже напевно призведе до падіння режиму Сі", - робить висновок видання.

За даними Telegraph, наразі Тайвань має 11 установок Himars, придбаних у рамках попередніх угод про продаж зброї з США. Як очікується, у 2026 році армія острова отримає додаткові установки.

Більше новин про ситуацію на Тайвані

Як писав УНІАН, командувач військ США в Європі та головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич зробив попереджувальну заяву про те, що США та їх союзники мають лише півтора роки до скоординованого нападу Китаю та РФ. Він каже про конфлікт глобального масштабу, який одночасно триватиме в Європі та поблизу Тайваня.

На фоні загострення загроз, у Великій Британії зробили відверту заяву про те, що країна готова воювати проти Китаю. Міністр оборони Британії Джон Гілі сказав про це, перебуваючи в Австралії. Він підкреслив, що у випадку протистояння в Тихому океані Австралія та Велика Британія воюватимуть на одному боці.

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