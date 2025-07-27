Досі європейські чиновники уникали заяв на цю тему.

Велика Британія готова воювати в Тихому океані, якщо спалахне конфлікт через Тайвань. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі, якого цитує The Telegraph.

Повідомляється, що Гілі прибув до Австралії, де якраз мають початися масштабні військові навчання за участі в тому числі британського і американського флотів. У цьому контексті журналісти запитали британського міністра, що робить Велика Британія, щоб допомогти таким країнам, як Тайвань, підготуватися до потенційної ескалації з боку Китаю.

"Якщо нам доведеться воювати, як ми робили в минулому, Австралія та Велика Британія – це країни, які будуть воювати разом. Ми тренуємося разом, і завдяки цьому, а також завдяки більшій готовності до бою, ми краще захищаємося разом. Ми забезпечуємо мир завдяки силі, а наша сила походить від наших союзників", - відповів Гілі.

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Як зазначає The Telegraph, цей коментар став найбільш рішучою заявою з вуст британського чиновника щодо можливої участі в майбутній війні за Тайвань.

Пан Гілі зауважив, що його слова слід сприймати "в загальних рисах", тому що Велика Британія воліла б вирішувати суперечки в Індо-Тихоокеанському регіоні "мирним" і "дипломатичним шляхом". Однак навіть з урахуванням цих застережень заява є знаковою, оскільки досі представники британського уряду утримувалися від коментарів щодо можливої участі у китайсько-тайваньскій війні.

США збирають коаліцію на захист Тайваню

Як писав УНІАН, минулого тижня командувач військ США в Європі та головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич повідомив, що Росія і Китай, ймовірно, готують подвійний скоординований напад на Європу і Тайвань у 2027 році. На початку липня схожі думки озвучував генсек НАТО Марк Рютте.

Не так давно стало відомо, що Пентагон веде негласні переговори з союзниками в Індо-Тихоокеанському океані щодо майбутньої війни за Тайвань. Зокрема США намагалися з'ясувати у Японії та Австралії, яку роль вони готові взяти на себе під час цієї війни.

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