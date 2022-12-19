Олексій Данілов зазначив, що Кремль просто купує лояльність Кадирова.

Президент Російської Федерації Володимир Путін боїться нинішнього ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Кремль контролює його за допомогою грошей та преференцій, інакше Ічкерія давно була б вільною.

"Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезні клопоти", - заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, у Москви є своя армія, а у Кадирова своя і якби Путін не дав повну свободу ватажкові Чечні, то Ічкерія б давно повстала.

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"Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. З Кадировим, або без Кадирова, повірте, це станеться обов'язково і дуже-дуже швидко. Тому що це - окрема країна, яка не має відношення до Російської Федерації від слова зовсім", - зазначив український чиновник.

Крім того, він нагадав, що Путін дав наказ вбити батька Кадирова і за законами цього народу має послідувати відповідь.

"Кадироци" на війні проти України - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну кадировці беруть участь у війні, але вони не воюють, а тільки знімають відео, тому їх стали називати TikTok-воїнами.

11 вересня Рамзан Кадиров заявив, що для відправки на війну проти України підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тисячі осіб, але це ні на що не вплинуло. Пізніше він заявив, що мобілізація в Чечні не буде проводитися, тому що вони вже перевиконали "спущений план".

У свою чергу політолог Андрій Піонтковський вважає, що Кадиров намагається зберегти свою армію, щоб боротися за незалежність регіону після смерті Путіна.

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