Президент Російської Федерації Володимир Путін боїться нинішнього ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Кремль контролює його за допомогою грошей та преференцій, інакше Ічкерія давно була б вільною.
"Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезні клопоти", - заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".
За його словами, у Москви є своя армія, а у Кадирова своя і якби Путін не дав повну свободу ватажкові Чечні, то Ічкерія б давно повстала.
"Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. З Кадировим, або без Кадирова, повірте, це станеться обов'язково і дуже-дуже швидко. Тому що це - окрема країна, яка не має відношення до Російської Федерації від слова зовсім", - зазначив український чиновник.
Крім того, він нагадав, що Путін дав наказ вбити батька Кадирова і за законами цього народу має послідувати відповідь.
"Кадироци" на війні проти України - що відомо
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну кадировці беруть участь у війні, але вони не воюють, а тільки знімають відео, тому їх стали називати TikTok-воїнами.
11 вересня Рамзан Кадиров заявив, що для відправки на війну проти України підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тисячі осіб, але це ні на що не вплинуло. Пізніше він заявив, що мобілізація в Чечні не буде проводитися, тому що вони вже перевиконали "спущений план".
У свою чергу політолог Андрій Піонтковський вважає, що Кадиров намагається зберегти свою армію, щоб боротися за незалежність регіону після смерті Путіна.