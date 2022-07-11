Президент РФ побоюється, що хтось із них зможе конкурувати з ним на політичній арені.

Джерела, близькі до Адміністрації президента РФ розповіли, що Володимир Путін побоюється конкуренції з боку російський генералів. В ході війни в Україні деякі високопоставлені військові чиновники можуть отримати "зайву популярність". У зв'язку з цим ЗМІ РФ не висвітлюють дії генералів на фронті, а лише про "подвиги" рядового складу.

Про це повідомляє "Медуза".

Так, генерали з'являються в сюжетах новин лише для того, щоб нагородити солдатів, або щоб самим отримати медаль. Зазначається, що звання Героя Росії отримали генерал-полковник Олександр Лапін і генерал-майор Еседулла Абачев. Це було пов'язано з тим, що Росія на початку липня "взяла під контроль" Луганську область.

Лапін - командувач центральним військовим округом і угруповання військ "Центр", яке займалося захопленням області. Він вже потрапляв під приціл ЗМІ, коли вручив своєму синові медаль за "звільнення" Чернігівської області в день оголошення відходу звідти військ РФ.

Абачев в заяві Путіна названий заступником командувача 8-ю армією Південного військового округу, проте, за неофіційними даними, він керівник 2-го армійського корпусу народної міліції самопроголошеної ЛНР.

Як зазначається, президент РФ побоюється, що отримавши популярність серед громадян, генерали можуть перестати йому підкорятися і навіть складуть конкуренцію в політиці.

За словами джерела, Путін пам'ятає генерала Олександра Лебедя. У 1990-ті бувши широко відомим військовим чиновником, він зайнявся політикою і навіть посів третє місце на президентських виборах в 1996 році. У другому турі він підтримав президента Бориса Єльцина, отримавши в обмін посаду голови Ради безпеки РФ.

У 1998 році генерала Лебедя обрали губернатором Красноярського краю, проте в 2002-му він загинув при вертолітній аварії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Путін може використати контрнаступ ЗСУ на окуповані території, щоб оголосити загальну мобілізацію росіян.

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