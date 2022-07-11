Влада Кремля може оголосити повну мобілізацію населення.

ЗСУ можуть піти в контрнаступ і звільнити захоплені території за наявності необхідної кількості озброєння. Щоб перешкодити такому розвитку подій, в Кремлі спробують анексувати Луганську і Донецьку області і оголосити повну мобілізацію в РФ.

Про це повідомив в інтерв'ю глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай LB.ua.

На його думку, анексувавши окуповані території, Кремль може звинуватити Україну в нападі на РФ.

"Які у них плани? Вони виходять на адміністративний кордон Луганської області або Донецької області, одразу проводять псевдореферендум, ухвалюють рішення про входження цих територій в Російську Федерацію, а далі, коли вже Україна буде проводити контрнаступ і звільняти території, Путін просто оголосить, що Україна пішла війною проти Росії, тому оголошується повна мобілізація", - заявив Гайдай.

Він додав, що у 2014 році Росія не пішла на цей крок, оскільки в України не було достатньо військової сили, щоб відвоювати свої території.

Як раніше повідомляв УНІАН, Збройні Сили України переходять до третього етапу війни – до контрнаступу. Саме про це свідчить наказ президента Володимира Зеленського звільнити південь України.

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