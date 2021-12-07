Президенти Росії і США спілкувалися через закритий канал відеозв'язку.

Президенти Російської Федерації та США – Володимир Путін і Джо Байден, завершили розмову, яка велася через закритий канал відеозв'язку.

Глави держав спілкувалися дві години, пише "РИА Новости".

Раніше стало відомо, що лідери держав обговорять стягування військ РФ до українського кордону, стратегічну стабільність між Росією та США, а також кібернетичні та регіональні проблеми.

Очікувалося, що після переговорів із Путіним Байден зателефонує президентові України Володимиру Зеленському.

Читайте такожСША підготували "до біса жорсткі" санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNNНагадаємо, 3 грудня Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

2 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном розробляє комплексний пакет стримування РФ від подальших агресивних дій щодо України. Пакет включає політичний і дипломатичний тиск, підготовку жорстких економічних санкцій на випадок розширення агресії і посилену співпрацю з Україною у сфері безпеки і оборони.

Блінкен пригрозив РФ у разі вторгнення в Україну запровадити високоефективні економічні заходи, які раніше не застосовувалися. Держсекретар США закликав РФ відвести озброєння від кордонів України, припинити обстріли на Донбасі й виконати Мінські домовленості.

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Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк