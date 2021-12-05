Уряд Німеччини має згорнути "Північний потік-2" у разі агресивних дій РФ проти України, вважає голова фракції ЄНП у Європарламенті.

Голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер застеріг Росію від військової ескалації конфлікту на тлі скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На його переконання, в разі агресивних дій Росії проти України новий уряд Німеччини має згорнути суперечливий газопровід "Північний потік-2". Таку думку Вебер висловив в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 5 грудня.

"Якщо Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) застосує зброю, тоді газопроводу "Північний потік-2" кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено", – заявив євродепутат. За його словами, майбутній уряд Німеччини "має чітко назвати" таку ціну можливого російського вторгнення.

Читайте такожПутін створив можливість для дуже швидкого вторгнення в Україну – БлінкенНа думку Вебера, наявна ситуація є перевіркою "для НАТО і всього західного співтовариства".

"Важливо, щоб НАТО дав зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо вчинить щось проти України... Ситуація дуже тривожна, не можна виключати ескалацію війни на сході України", – вважає Вебер.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Російська Федерація біля кордонів України та в окупованому Криму зосередила 94,3 тисячі російських військових.

Інформаційне агентство AP з посиланням на неназваного співрозмовника в Адміністрації президента Сполучених Штатів повідомило, що Росія планує вторгнення на територію України, можливо, вже на початку 2022 року. За словами співрозмовника агентства, розвіддані говорять про те, що в операції повинні брати участь до 175 тисяч російських військовослужбовців.

Аналогічні дані навела і газета The Washington Post. Напад може статися в січні-лютому 2022 року одночасно за кількома напрямками: з півночі анексованого Криму, через підконтрольні сепаратистам території на сході та з північного кордону України, написало видання з посиланням на відомості американської розвідки.

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Автор: Катерина Гірник