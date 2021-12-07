Переговори відбуваються по захищеній відео-лінії.

Президенти США Джо Байден та Росії Володимир Путін почали переговори. Саміт відбувається у режимі відеоконференції.

Два лідери обговорять низку тем, серед яких:

стягнення російських військ вдовж кордонів України;

стратегічна стабільність між країнами;

кібернетичні та регіональні проблеми.

Читайте такожЛідер республіканців у Сенаті закликав Байдена надати Україні "усю необхідну зброю"Очікується, що після переговорів з Путіним Байден зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Напередодні саміту Байдена та Путіна Зеленський мав розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вони скоординували позиції з ключових питань напередодні запланованих переговорів лідерів США та Росії.

Як повідомляв УНІАН, переговори Джо Байдена та Володимира Путіна запланували заздалегідь на 7 грудня. Головною темою розмови стане Україна.

3 грудня президент США Джо Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

Крім того, Байден заявив, що не приймає "червоні лінії" Москви, оскільки зростають побоювання, що конфлікт, розв'язаний РФ на Донбасі може перерости в повномасштабну війну.

Автор: Марта Гичко