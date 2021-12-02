Якщо Росія піде на вторгнення в Україну, проти неї запровадять високоефективні економічні санкції, попередив держсекретар Штатів.

Президент Російської Федерації Володимир Путін створив можливість для дуже швидкого здійснення вторгнення в Україну, якщо він прийме таке рішення.

Є докази того, що РФ підготувала плани значних агресивних дій щодо української держави, розповів держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Ризі, пише Deutsche Welle з посиланням на відомості кореспондента.

За його словами, в плани входять зусилля з розхитування нашої країни зсередини, а також "великомасштабні військові операції".

Головний американський дипломат підкреслив, що поки невідомо, чи вирішив лідер Росії вдиратися в Україну.

"Але ми знаємо, що він створив можливість зробити це дуже швидко, якщо він так вирішить", – заявив держсекретар.

Блінкен, що, якщо РФ піде на вторгнення в Україну, проти неї запровадять високоефективні економічні заходи, від яких поки утримувалися.

"...ми поділилися нашими думками з союзниками й партнерами. І я побачив величезну солідарність з боку всіх у рішучості та намірі вжити дієві заходи, якщо Росія вдереться в Україну", – сказав держсекретар.

Читайте такожУ США попередили Росію про небувалі наслідки в разі вторгнення в УкраїнуНагадаємо, навесні 2014 року Росія захопила Крим, а потім почала розхитувати ситуацію на сході України. РФ підтримала бойовиків, які захопили частину Донбасу і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину сходу нашої країни також вдерлися російські війська.

Низка країн Заходу, зокрема США, покарали Росію за агресію – запровадили санкції.

Наприкінці жовтня поточного року американське видання The Washington Post повідомило, що РФ збільшила чисельність своїх військ біля кордону України.

Після цього керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російська сторона перекинула до кордону української держави 92 тисячі військових і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022-го.

Автор: Екатерина Присяжнюк