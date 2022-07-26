Колишній канцлер Шредер перебуває в Москві не у відпустці, а веде переговори щодо енергетики.

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер після припинення роботи в російських компаніях знову поїхав до Москви.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

"Я тут кілька днів на відпочинку. Москва - чудове місто", - сказав він німецькому телеканалу n-tv. На зауваження, що неподалік знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії "Роснефть", до ради директорів котрої він донедавна входив, Шредер здивовано відповів: "Невже? О, справді, ви маєте рацію".

Між тим, за заявою дружини Шредера Ен Кім-Шредер, він у Москві знаходиться не у відпустці.

"Він не у відпустці, а веде переговори щодо енергетичної політики у Москві", - заявила Кім-Шредер виданню Spiegel.

Видання також повідомляє з посиланням на інші джерела, що в центрі переговорів постачання газу через "Північний потік-1", але при цьому "незрозуміло, з ким конкретно колишній канцлер веде переговори в Москві". За даними видання, колишній канцлер прибув до Москви у неділю через Баку, у вівторок він вирушить назад.

Однопартієць Шредера, міністр праці та соціальних справ Німеччини Губертус Гайль у черговий раз відмежувався від колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

"Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо зараз", - заявив він в інтерв'ю телеканалам RTL і n-tv.

За його словами, дії Шредера не мають стосунку ні до політики Німеччини, ні до СДПН. "Відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією поїздок Ґергарда Шредера в Москву", - наголосив Гайль.

Критика Шредера за зв'язки з Путіним

Шредера, який очолював уряд Німеччини з 1998 до 2005 року, протягом багатьох років критикували за роботу в російських державних компаніях і дружбу з президентом РФ Володимиром Путіним.

На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти Україні, тиск на нього посилився. Наприкінці травня Шредера позбавили в Німеччині деяких привілеїв, якими він користувався, як колишній канцлер. Зокрема, закрили його офіс, витрати на персонал якого лише в 2021 році склали понад 400 тис. євро з державної скарбниці. Однак 78-річний політик, як і раніше, має право на особисту охорону та пенсію.

Після цього Шредер вирішив відмовитись від посади в компанії "Роснефть", а згодом заявив, що не прийме пропозицію увійти до ради директорів російського газового монополіста "Газпром". Проте, як повідомила нещодавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шредер хоче зберегти контакт із Путіним, навіть попри російське вторгнення в Україну. Згідно з інформацією видання, екс-канцлер заявив, що не вірить у завершення війни за допомогою зброї і дивується з приводу постачання озброєнь Україні.

У СДПН нині розглядають виключення Шредера з партії. Винесення рішення щодо цього питання очікується протягом найближчих трьох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня екс-канцлер Німеччини Шредер заявив, що не вважає за потрібне відмовлятися від спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним.

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