Процес сертифікації та запуску російського газопроводу "Північний потік-2" зупинено. У РФ є інші варіанти для транзиту газу до Європи.
Про це інформує Welt.
"Процес сертифікації був завершений зі зрозумілих причин", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи заклики запустити "Північний потік-2".
Шольц запевнив, що "нестачі газу в Європі немає", оскільки "Північний потік-1" нормально справляється.
Нагадаємо, раніше екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер після поїздки в Москву закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит шляхом запуску російського газопроводу "Північний потік-2".
Сьогодні вранці, 3 серпня, Шольц особисто вирішив оглянути скандальну турбіну для "Північного потоку".
Нещодавно Шольц анонсував пільги для жителів Німеччини, щоб легше було впоратися з енергетичною кризою, яку спровокувала Російська Федерація.