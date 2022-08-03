Канцлер запевнив, що "нестачі газу в Європі немає", оскільки "Північний потік-1" нормально справляється.

Процес сертифікації та запуску російського газопроводу "Північний потік-2" зупинено. У РФ є інші варіанти для транзиту газу до Європи.

Про це інформує Welt.

"Процес сертифікації був завершений зі зрозумілих причин", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи заклики запустити "Північний потік-2".

Шольц запевнив, що "нестачі газу в Європі немає", оскільки "Північний потік-1" нормально справляється.

Нагадаємо, раніше екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер після поїздки в Москву закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит шляхом запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Сьогодні вранці, 3 серпня, Шольц особисто вирішив оглянути скандальну турбіну для "Північного потоку".

Нещодавно Шольц анонсував пільги для жителів Німеччини, щоб легше було впоратися з енергетичною кризою, яку спровокувала Російська Федерація.

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