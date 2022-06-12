Федеральний президент наголосив, що деякі рішення розділили їх.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував колишнього канцлера Герхарда Шредера за тісні ділові зв'язки з Росією.

Про це пише DW.

"Прихильність Герхарда Шредера до російських енергетичних компаній викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, а також залишила багато питань щодо нашої країни", - заявив Штайнмайєр.

З 1999 по 2005 рік Штайнмаєр очолював канцелярію Шредера, але останнім часом дистанціювався від колишнього союзника. Федеральний президент пояснив, чому прийняв таке рішення.

"Ми йшли разом 15 років, і 17 років я йшов своїм політичним шляхом без нього. За цей час Герхард Шредер ухвалив особисті рішення, які розділили нас", - сказав він.

Друзі Путіна в Німеччині

У Німеччині почали лунати заяви про відповідальність колишнього керівництва за позицію щодо РФ. Двох попередніх канцлерів Ангелу Меркель та Герхарда Шредера звинувачують у політиці умиротворення Путіна.

Водночас Меркель не стала вибачатися за свою політику щодо Росії. Вона не вбачає свою відповідальність у нападі РФ на Україну.

Ще більше критики лунало щодо тісних ділових зв'язків екс-канцлера Шредера та режиму Путіна. Депутати Європарламенту пропонували внести Шредера до списку санкцій ЄС, якщо він не відмовиться від російських грошей.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц саботував рішення, заявивши, що покарання для політика за лобіювання російських інтересів протягом багатьох років бути не повинно.

Нещодавно стало відомо, що Шредер залишає раду директорів "Роснефти".

Додамо, що й сам Штайнмаєр мав тісні зв'язки з РФ. 12 квітня федеральний президент повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Канцлер Олаф Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра. Однак дипломатичні зв'язки вдалося налагодити. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Штайнмаєром. У канцелярії Штайнмаєра заявили, що "сторони погодилися залишити минуле позаду і зосередитись на майбутній співпраці".

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