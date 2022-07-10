Шредер виступає за проведення переговорів.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер не вважає за потрібне відмовлятися від можливості спілкування з президентом РФ Володимиром Путіним на тлі його вторгнення в Україну і виступає за дипломатичне врегулювання.

Про це він заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я не буду відмовлятися від моїх можливостей говорити з президентом Путіним", - сказав він.

Також колишній канцлер підкреслив, що ситуація повинна мати дипломатичне рішення.

"Долю військовослужбовців і українського цивільного населення можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення. Наскільки я зрозумів його в розмові, він зацікавлений у вирішенні шляхом переговорів. Як виглядає таке рішення, можна з'ясувати тільки в ході переговорів", - заявив Шредер.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина блокує фінансову допомогу Україні від ЄС у розмірі €9 мільярдів. Поки що з цієї суми був схвалений тільки €1 мільярд.

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