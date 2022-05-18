У проект резолюції включені й інші особи, що фінансуються Росією.

Депутати Європарламенту закликають екс-канцлера ФРН, активного російського лобіста Герхарда Шредера покинути наглядову раду "Роснефти"

Про це пише Die Welt.

Цей же заклик стосується колишнього глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка є членом наглядової ради "Роснефть" і запам'яталася громадськості своїми танцями з Путіним.

Після відставки ряду західних політиків з постів в російських корпораціях через напад РФ на Україну депутати "наполегливо вимагають, щоб інші, такі як Кнайсль і Шредер, зробили те ж саме".

У разі, якщо Шредер і Кнайсль залишаться на своїх постах, депутати Європарламенту закликають Раду ЄС "розширити список осіб під санкціями ЄС шляхом включення в нього європейських членів правління великих російських компаній і політиків, які продовжують отримувати російські кошти".

У проект резолюції включені й інші особи, що фінансуються Росією.

Рішення має бути ухвалено у четвер. Потім проект повинні схвалити представники 27 країн-учасниць. Буде можливість зробити це на зустрічі в п'ятницю.

Схвалення з боку представників Німеччини цілком ймовірне, пише Die Welt.

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