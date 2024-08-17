Експерти вважають, що ця пожежа поставить крапку в історії корабля.

Учора спалахнула велика пожежа на колишньому радянському авіаносному крейсері проєкту 1143 "Мінськ", що знаходиться у Наньтуні, пише The Warzone.

Пожежа почалася близько 16-ї години дня під час демонтажу деяких конструкцій. Спроби ліквідувати загоряння успіху не дали - в ніч проти 17 серпня корабель вже палав в повну силу.

Масштаби руйнувань оцінити досить складно, втім, на одному з відео можна бачити практично повністю знищену надбудову корабля. На думку спеціалістів, нинішня пожежа, скоріш за все, поставить крапку в історії авіаносного корабля.

Авіаносний крейсер "Мінськ" – довідка

"Мінськ" є важким авіаносним крейсером проєкту 1143 Військово-морського флоту СРСР (пізніше - ВМФ Росії). Інколи такі кораблі називали "радянськими авіаносцями".

Відомо, що він був побудований на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Головним будівельником і відповідальним здавачем судна був призначений Сергій Артемський.

Корабель спустили на воду у 1975 році. На ньому могли базуватися близько 16 винищувачів Як-38 та 18 вертольотів типу Ка-25 або Ка-27.

Після розпаду СРСР авіаносець був проданий Російською Федерацією на злом в Корею, звідки його перепродали КНР, де він був переобладнаний на туристично-розважальний комплекс.

Кораблі КНР - останні новини

Нагадаємо, у цьому році Пекін почав ходові випробування найбільшого авіаносця у своїй історії - корабля "Фуцзянь".

Він став першим авіаносцем КНР, який отримав систему CATOBAR, що дозволяє літакам злітати за допомогою катапульти і сідати з використанням аерофінішера.

Також раніше повідомлялось, що КНР будує гігантський десантний корабель розміром практично з авіаносець. Як показують знімки, він отримає дуже широку польотну палубу.

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