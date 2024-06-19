Корабель ремонтують вдвічі довше, ніж він встиг до цього поплавати.

Ремонт потужного атомного крейсера "Адмірал Нахімов", яким пишається РФ, затягується.

"Російські пропагандистські ресурси заявляють, що за даними "джерел у ВМФ РФ" плановий строк повернення у стрій атомного крейсера "Адмірал Нахімов" проєкту 1144 "Орлан" перенесений знову, - пише Defense Express.

Не виключно, що дату відсунули до 2026 року, хоча до цього передбачалось завершити тривалий ремонт та модернізацію цього атомного крейсера уже у 2024 році.

Відео дня

За даними видання, це означає продовження "абсурдної історії", в рамках якої росіяни ведуть роботи по крейсеру "Адмірал Нахімов" ще з 1997 року – в нього вже вгатили понад 5 мільярдів доларів, але російський флот досі не отримав обіцяний "аналоговнєт" під 80 ракет "Калібр" або "Онікс".

"Тут можна окреслити навіть певний парадокс у тому, що росіяни ремонтують свій "Адмірал Нахімов" уже вдвічі довше, аніж цей корабель взагалі встиг проплавати. Оскільки цей атомний крейсер проєкту 1144 "Орлан" було спущено на воду в 1986 році, а на ремонт він став у 1997 році. Що заодно перевершило навіть відповідний показник тривалості ремонту для сумнозвісного "Адмірала Кузнецова"…", - зазначає Defense Express.

Аналітики припускають, що "Адмірал Нахімов" насправді взагалі не може вийти у море. Видання нагадує, що попередня згадка про цей крейсер в російських ресурсах з’явилася у листопаді 2023 року. Тоді йшлося, що кораблебудівне підприємство "Севмаш" планує провести фізичний пуск двох реакторів, які є основою силової установки цього корабля. Однак у РФ не уточнюють, чи вдалось взагалі провести такий пуск, хоча перевірка реакторів була потрібна саме для того, щоб взагалі зрозуміти – зможе знову працювати силова установка чи ні. Відповідно, чи є перспектива виходу у море безпосередньо атомного крейсера.

У серпні 2023 року російські пропагандисти визнали, що уже на той момент на відновлення корабля витрачено понад 200 мільярдів рублів (5 мільярдів доларів).

На думку аналітиків, фактична сума затрат на цей час може бути значно вищою (навіть з поправкою на твердження, що фактично роботи по крейсеру "Адмірал Нахімов" стартували у 2013 році).

"Однак схоже, що на зараз у Кремлі не бачать іншої альтернативи, аніж спробувати таки довести до логічного кінця роботи по цьому крейсеру на 80 ракет. Оскільки їм потрібна хоч якась заміна для формального флагмана Північного флоту РФ, атомного крейсера "Петр Великий" того ж проєкту 1144 "Орлан", котрий із 2023 року опинився у "підвішеному статусі", та ймовірно уже запланований під списання", - йдеться у публікації.

Нагадаємо, торік у РФ заявили, що у листопаді 2023 року кораблебудівне підприємство "Севмаш" планує фізичний пуск двох реакторних силових установках на атомному крейсері "Адмірал Нахімов", котрий тривалий час проходить ремонт на цій корабельні. Факт фізичного пуску реакторів мав означати початок повномасштабних випробувань, які дозволять "зробити висновок щодо функціональності всієї ядерної енергетичної установки". У випадку вдачі "Адмірал Нахімов" міг стати у стрій як флагмана Північного флоту замість крейсера "Петр Великий", який має йти на брухт.

Станом на серпень 2023 року ті ж пропагандистські видання фіксували, що на перманентний ремонт крейсера "Адмірал Нахімов", що триває ще з 1997 року, вже витрачено понад 200 млрд рублів.

Тоді аналітики звертали увагу на те, що для США дешевше обійшлась навіть побудова революційного есмінця USS Zumwalt, котрий коштував "усього" 4,4 мільярда доларів, а новий есмінець класу Arleigh Burke може коштувати взагалі у 2-3 рази дешевше, аніж росіяни уже витратили на ремонт та модернізацію "Адмірала Нахімова".

Доля кораблів "Адмірал Нахімов"

Існувало вже кілька кораблів з назвою "Адмірал Нахімов", яких спіткала гірка доля. Першим з них загинув 15 травня 1905 року у водах Цусімської протоки. Інший - крейсер "Адмірал Нахімов" (перейменований на "Червону Україну"), що потрапив під гітлерівські авіабомби біля Графської пристані Севастополя 12 листопада 1941 року.

За деякими даними, ще один "Адмірал Нахімов" - легкий крейсер Чорноморського флоту – був учасником "випробувань" ядерного вибуху у 1961 році, після чого його знищили за вказівкою "зверху" - під час випробувань нової зброї - протикорабельних ракет.

Черговий "Адмірал…" - великий протичовновий корабель – загинув на мілководді Бомбейської банки, внаслідок чого він був оброблений на метал в Індії.

Ще один – пароплав (колишній "Берлін") під час Другої світової війни був плавучим шпиталем, а після неї кілька разів підривався на мінах. Потім використовуюся як пасажирський лайнер, та 31 серпня 1986 року зазнав аварії (зіткнувся з іншим судном) в 15 км від Новоросійська та 4 км від берега. Загинуло понад 400 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: