Нові знімки демонструють справжні розміри універсального десантного корабля Type 076, який зараз активно будують у Шанхаї.

У мережу виклали знімки першого китайського універсального десантного корабля (УДК) нового типу, відомого як Type 076. Спеціалісти проаналізували їх та дійшли до висновку, що мова йде про корабель, розміром з невеликий авіаносець. Про це повідомляє The War Zone.

Чутки про Type 076 ходять не перший рік, однак саме зараз з'явилася можливість оцінити головні особливості нової китайської розробки.

Як показують знімки, за своїми розмірами Type 076 буде чимось середнім між нинішнім найбільшим універсальним десантним кораблем КНР Type 075 та найбільшим китайським авіаносцем "‎Фуцзянь"‎, який нещодавно вийшов на випробування.

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Огляд супутникових знімків Planet Labs демонструє, що довжина Type 076 становить 263 м, а ширина – 43 м. Для порівняння (знову ж таки, за супутниковими знімками), Type 075 має довжину 239 і ширину 32 м. Довжина авіаносця "‎Фуцзянь" становить приблизно 316 м.

Найбільший інтерес викликає ширина Type 076. Його польотна палуба значно ширша, ніж у Type 075 та інших десантних кораблів: це дає йому принципово більші можливості.

Раніше з'явились чутки про те, що корабель отримає стартові катапульти для запуску літальних апаратів: не виключено, що за допомогою них будуть запускати великі БПЛА. Однак в першу чергу велика палуба потрібна для розміщення там великої кількості гелікоптерів.

Китай випробовує новий "‎стелс-корвет"‎

Раніше повідомлялось, що КНР вивела в море таємничий малопомітний корабель, про який майже нічого невідомо, окрім того, що його побудували в дуже швидкі терміни.

На думку експертів, корабель може бути тестовою платформою, яка допоможе Китаю в майбутньому побудувати інші стелс-кораблі. Не виключено, що в майбутньому КНР хоче отримати аналог американського есмінця Zumwalt, побудованого за технологією стелс.

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