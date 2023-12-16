У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно, це робота, пов'язана із фізичною працею. Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні.
Щорічне дослідження "Барометр професій" вказує на дефіцит 28 професій наступного року – повідомляє Міграційна платформа EWL.
Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Їй бракуватиме:
- теслярів,
- столярів,
- покрівельників та монтажників,
- мулярів,
- штукатурів.
Бракуватиме спеціалістів у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників складу.
По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.
В освітній галузі не вистачає:
- викладачів практичного професійного навчання,
- вчителів загальноосвітніх предметів,
- вчителів професійно-технічних предметів,
- вихователів дитячого садка,
- вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.
За прогнозами експертів, у 2024 року попит на працю іноземців у Польщі збережеться. Громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Водночас польські роботодавці дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, аби вирішити проблему з нестачею кадрів.
Українські біженці в Польщі
До Німеччини з Польщі переїжджають молоді освічені українці працездатного віку, які мають високий професійний потенціал. Про це йдеться у дослідженні "З Польщі до Німеччини.
Дослідження показує, що більше половини біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) - люди віком до 35 років. Майже кожен третій респондент (31%) - у віці 36–45 років. Середній вік українських біженців, що виїхали з Німеччини до Польщі, складає 35 років. Лише 2% опитаних - непрацездатного віку.