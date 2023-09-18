Таке рішення в Росії прийняли після того, як Фінляндія "не підтвердила готовність" передати їй головування в жовтні.

Росія виходить зі складу учасників Ради Баренцева/Євроарктичного регіону (РБЄР), повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство іноземних справ РФ.

За словами відомства, таке рішення було прийнято після того, як Фінляндія "не підтвердила готовність" передати Росії головування в жовтні 2023 року "в порушення принципу ротації, зірвавши проведення необхідних підготовчих заходів". У повідомленні наголошується, що "Росія продовжить реалізовувати свої національні завдання на півночі".

У МЗС РФ також заявили, що "з вини західних учасників Ради (Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, ЄС) її діяльність з березня 2022 р. фактично паралізована".

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Рада Євроарктичного регіону - що відомо

Рада Баренцева/Євроарктичного регіону (РБЄР) була заснована як форум регіонального співробітництва 11 січня 1993 року. До нього увійшли на правах постійних членів Данія, Ісландія, Норвегія, Росія, Фінляндія і Швеція, а також Єврокомісія. Ще дев'ять країн мають статус спостерігачів. З березня 2022 року, останньою з арктичних структур, РБЄР припинила співпрацю з РФ.

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