Обвинувачений офіцер передавав секретну інформацію в обмін на грошову винагороду.

В Італії офіцеру Військово-морських сил Вальтеру Бйоту винесли вирок за шпигунство на користь Російської Федерації. Військовий трибунал Риму засудив його до 30 років в'язниці.

Як повідомляє ANSA, чоловік передавав співробітнику російського посольства секретну інформацію. В обмін на це він отримував гроші. Серед сфотографованих Бйотом документів були секретні документи НАТО, "дуже конфіденційні і один цілком таємний".

Прокуратура вимагала для офіцера довічного ув'язнення. За словами представника обвинувачення, "Бйот торгував секретними документами" і продемонстрував "високий ступінь невірності і злочинних здібностей, а також сумну корисливу вигоду".

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Однак суд визнав загальні пом'якшувальні обставини. Адвокат Бйота заявив, що підсудний "не мав ані найменшого шансу захистити себе".

Шпигуни Росії: останні новини

У лютому 2023 року був засуджений колишній співробітник посольства Великої Британії в Берліні. Охоронець отримав 13 років і два місяці ув'язнення за передачу конфіденційної інформації Росії.

У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що російські шпигуни активно працюють в Європі. Їх основне завдання – інформаційно-пропагандистські операції і вплив на деяких авторитетних осіб в Європі.

В Україні також ведеться робота з викриття шпигунів і агентів РФ. З початку повномасштабної війни станом на січень 2023 року СБУ відкрила понад 1,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами державної зради і шпигунства.

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