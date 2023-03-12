Польська влада готується опублікувати докази підкупу євродепутатів російськими спецслужбами.

Польща має намір опублікувати документи про корупційний вплив Кремля на депутатів Європарламенту. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю порталу i.pl.

"Сьогодні ми знаємо, що російські сліди з'явилися і в корупції депутатів Європарламенту. Наш міністр внутрішніх справ скоро оприлюднить документи про вплив російських служб, які корумпували депутатів Європарламенту", – сказав Моравецький.

На запитання, чи йдеться про польських депутатів Європарламенту, прем'єр уточнив, що інформація стосується кількох євродепутатів, "але не з Польщі".

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За словами Моравецького, багато європейських політиків, громадських активістів та журналістів несвідомо стають рупорами російської пропаганди. У цьому контексті він згадав спроби Білорусі атакувати польський кордон потоками нелегальних мігрантів. Польська влада отримала багато критики за те, що жорстко припиняли спроби нелегалів потрапити в країну через польсько-білоруський кордон.

"Це була спроба підірвати цілісність Євросоюзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія напала на Україну, ми більше не могли приймати українських біженців. Ця спроба не вдалася, але, на жаль, на боці опозиції все ще є журналісти і політичні активісти, які цього не розуміють", – сказав Моравецький.

Корупційний скандал у Європарламенті - що відомо

У грудні минулого року віце-президент Європарламенту Єва Кайлі була заарештована бельгійською поліцією за підозрою в отриманні великого хабара за допомогу в лобіюванні інтересів Катару. В ході обшуку в будинку у Кайлі знайшли великі суми готівки.

Також в рамках цієї справи були затримані ще чотири людини, включаючи колишнього євродепутата П'єра-Антоніо Панцері.

Дружньо налаштований до Кремля прем'єр-міністр Угорщини, користуючись можливістю, запропонував розпустити Європарламент під приводом боротьби з корупцією в цій установі. Кількома місяцями раніше Європарламент визнав Угорщину недемократичною країною

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