Ракета пробула на території Польщі 39 секунд.

Під час сьогоднішнього масованого обстрілу України одна з крилатих ракет порушила повітряний простір Польщі. Це сталось о 4:23.

"Сталося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої авіації Російської Федерації. Цілями ударів були міста Західної України", - повідомили у Міноборони Польщі у соцмережі Х (колишній Twitter).

Як зазначається, ракета увійшла у польський простір поблизу міста Осердов Люблінського воєводства і пробув там 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари.

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"Сьогодні вночі були запущені всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого була активізована польська та союзницька авіація. Польська армія здійснює постійний моніторинг ситуації на території України та перебуває у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл 24 березня

В ніч проти 24 березня 2024 року російські окупанти знову атакували Україну. Ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Для цього у небо підняли 14 літаків.

Серед цілей вдруге за чотири дні опинилась столиця - Київ. Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, Саратовської області.

Сили та засоби ППО над Києвом та в районі столиці уразили десяток російських ракет.

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