КНР готова забезпечити необхідні умови для проведення переговорів між країнами.

Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан заявив, що війну в Україні краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

"Криза в Україні продовжує затягуватися, і війна забрала занадто багато жертв. Продовження постачання зброї на поле бою тільки посилить ризик загострення кризи і не сприятиме охолодженню ситуації та досягненню припинення вогню для закінчення війни. Краще закінчити війну шляхом переговорів, ніж за допомогою зброї", - сказав він на засіданні Ради безпеки ООН.

Шуан закликав усі зацікавлені сторони активізувати дипломатичні зусилля для припинення вогню і бойових дій. "Китай не є стороною кризи і не бере участі в конфлікті; він не надавав смертоносну зброю або обладнання жодній зі сторін конфлікту, не користувався і не буде користуватися цим", - наголосив він.

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Заступник постпреда зазначив, що вони виступають за своєчасне скликання міжнародної конференції, схваленої Росією та Україною, з рівною участю всіх сторін, для обговорення всіх варіантів миру на справедливій основі.

"Ми готові забезпечити необхідні умови для проведення переговорів російською та українською сторонами і докласти невтомних зусиль для якнайшвидшого політичного врегулювання кризи", - додав він.

Переговори з Росією: останні новини

Раніше американський Інститут вивчення війни попередив, що Кремль активізував інформаційні операції, спрямовані на схиляння України до переговорів.

Днями ЗМІ опублікували тези мирного договору, який Туреччина нібито направила до Києва і Москви. Згідно з цим документом, потрібно заморозити війну, погодитися на позаблоковий статус України до 2040 року, а також провести референдуми на окупованих територіях.

Сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зараз - "дуже хороший момент для України та її кураторів ухвалити рішення".

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