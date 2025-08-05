Президент Фінляндії нагадав, чим славиться його країна в контексті "безпеки".

Президент Фінляндії Александер Стубб провів "хорошу і продуктивну" телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, вони обговорили, зокрема, і триваючу "агресивну" війну в Україні.

"Наближається термін припинення вогню, встановлений президентом Трампом. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо негайного припинення вогню. Довгострокові переговори повинні привести до міцного і справедливого миру", - заявив він у соціальній мережі X (Twitter).

Ще однією цікавою темою для розмови стало обговорення криголамів. Стубб підкреслює, що це "важлива складова безпеки" і співпраці між союзниками.

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"Фінляндія побудувала 60% криголамів світу. У нас є можливості будувати їх надійно і швидко", - додав він.

Інші новини про наближення дедлайну Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що на цьому тлі планується візит Келлога в Україну. Це може відбутися найближчими днями. Новина про майбутню поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою в Росію іншого посланника Трампа - Стіва Віткоффа.

Крім того, американський лідер нещодавно знову повторював, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то він введе санкції проти Росії. "Але, здається, вони досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони хитрі персонажі", - підкреслив Трамп.

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