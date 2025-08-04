Кіт Келлог приїде в Україну з візитом - причини і цілі не повідомляються.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог найближчими днями знову приїде до Києва. Цей візит відбудеться на тлі наближення встановленого американським лідером терміну для укладення мирної угоди з Росією — 8 серпня.

Новина про майбутню поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою в Росію іншого посланника Трампа - Стіва Віткоффа, пише Kyiv Post.

Скептицизм Трампа і запланований візит Віткоффа в РФ

Як повідомили джерела вашингтонському кореспонденту Kyiv Post, поїздка Віткоффа була "запропонована росіянами" і була схвалена, незважаючи на початковий скепсис Трампа. За словами співрозмовників, президент США сказав своїм радникам, що вважає цю поїздку "марною".

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Раніше УНІАН повідомляв, що говорив американський лідер про майбутню поїздку Віткоффа. "Вони хотіли б бачити його. Вони попросили, щоб він зустрівся, і подивимося, що станеться", - сказав Трамп.

Зі свого боку, Келлог, нещодавно вже був в Україні з візитом. Хоч його програма і не розголошувалася, спецпосланець Трампа, зокрема, зустрівся з президентом України.

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