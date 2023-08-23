Сі Цзіньпін та Сиріл Рамафоса наполягають на переговорах між Києвом і Москвою.

Китай та Південно-Африканська Республіка заявили, що будуть і далі наполягати на політичному врегулюванні війни в Україні. Лідери країн все ще впевнені, що тільки переговори дозволять "конфлікт".

Видання Xinhua оприлюднило спільну заяву Сі Цзіньпіна і Сиріла Рамафоси, в якій говориться, що ПАР та Китай підтримують глобальну систему, в центрі якої знаходиться ООН, справедливий міжнародний порядок на основі міжнародного права, що має регулювати відносини між державами, а також цілі і принципи Статуту ООН, серед яких повага суверенітету і територіальної цілісності країн.

"Обидві сторони погодилися, що діалог і переговори є єдиним життєздатним варіантом вирішення конфлікту в Україні, і вони будуть продовжувати сприяти мирним переговорам і грати конструктивну роль в політичному врегулюванні конфлікту", - зазначено в повідомленні.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційний Пекін виступав нібито нейтральною стороною і наполягав на переговорах. При цьому Китай не назвав РФ агресором і не засудив сам факт нападу.

Крім того, Пекін виступив з "мирним планом", який не мав під собою конкретних кроків, а складався лише з декларативних заяв.

Влада ПАР також виступила зі своїм" мирним планом " після того, як виникли проблеми з експортом українського зерна через російське блокування Чорного моря. Президент РФ Володимир Путін спробував задобрити Африку безкоштовним зерном.

У свою чергу глава Африканського союзу Азалі Ассумані заявив, що "зернова угода" може вплинути на відносини між країнами Африки з Москвою, а обіцяне Путіним зерно не вирішить проблему і закликав до припинення війни.

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