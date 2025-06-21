НАТО більше не має права на існування, часи змінилися, - міністр оборони Італії

Крозетто зазначив, що Альянсу необхідно переглянути нову геополітичну реальність та адаптуватися до неї.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто на тлі підготовки до саміту НАТО заявив, що Північноатлантичний альянс більше не відповідає сучасним викликам, передає DW.

"НАТО більше не має права на існування. Часи змінилися", - раптово заявив Крозетто, виступаючи в Університеті Падуї.

За словами міністра, світовий порядок змістився, і ні США, ні Європейський Союз вже не є його центром. У цьому контексті він закликав НАТО адаптуватися до нової геополітичної реальності та налагоджувати співпрацю з країнами Глобального Півдня, аби зберегти здатність забезпечувати мир і безпеку.

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Окремо Крозетто розкритикував сучасну роль Євросоюзу. Він заявив, що час Європи вже "минув".

"Ми говоримо про Європу так, ніби вона ще щось означає. Але її час минув. Вона так і не отримала ані спільної зовнішньої політики, ані оборонної структури", - додав він.

Саміт НАТО-2025 - головні новини

Нагадаємо, що 24–25 червня 2025 року в Гаазі (Нідерланди) відбудеться черговий саміт НАТО — вперше в історії Альянсу на території цієї країни. Захід пройде у World Forum і збере близько 45 глав держав, 6 тисяч делегатів і понад 2 тисячі журналістів. Це також перший саміт під головуванням нового генерального секретаря — Марка Рютте, колишнього прем'єра Нідерландів.

Основною темою стане підвищення оборонних витрат країн-членів. Обговорюється нова мета — 5% ВВП до 2032 року, з яких 3,5% мають бути спрямовані безпосередньо на оборону. Цей план викликав розбіжності: країни Балтії підтримують його, а Іспанія висловила жорстке неприйняття.

Важливе місце на саміті займатимуть питання підтримки України, стримування Росії та адаптації до нових викликів з боку Китаю й гібридних загроз. Також у центрі уваги — позиція США. Дональд Трамп заявив, що США не зобов’язані виконувати союзницькі зобов’язання, якщо інші країни не витрачають достатньо на оборону.

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