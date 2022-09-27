Міністр внутрішніх справ Казахстану зазначив, що з 21 вересня в країну в'їхали 98 тисяч росіян.

Казахстан видаватиме Російській Федераці розшукуваних за ухилення від мобілізації громадян. Йдеться про тих, кого оголосять у міжнародний розшук.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов під час брифінгу

"Якщо це кримінальне правопорушення, сьогодні кожен день, як з боку Росії, так і з нашого боку, ведеться видача в рамках Мінської Конвенції і в рамках надання правової допомоги, ратифікованих нашими Парламентами", - заявив Ахметжанов.

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При цьому він вказав, що мова йде тільки про злочинців, винних у кримінальних правопорушеннях, оголошених у міжнародний розшук.

Крім того, глава МВС Казахстану зазначив, що з для оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації в країну в'їхали 98 тисяч росіян.

"Виїхали 64 234 росіян, що стосується отримання ІІН, у нас з 21 вересня отримали трохи більше восьми тисяч ІІН нерезидентів", - розповів міністр.

За його даними, з 1 квітня поточного року, ІІН отримали 93 тисячі росіян, ВНП - 4 271 людина, з них 116 - етнічні казахи. Вони підтвердили свою платоспроможність. Також на громадянство подали 441 особа, з них 117 - етнічні казахи з РФ.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових в запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

Після рішення Путіна росіяни почали масово тікати з країни. Найпопулярнішими країнами стали Казахстан, Грузія і Вірменія. При цьому на кордоні з Грузією всі ці дні спостерігаються кілометрові черги. 26 вересня росіяни стягнули до кордону військових і БТР, заявивши, що роблять це на випадок спроби масового прориву бажаючими виїхати з країни. 27 вересня стало відомо, що російські війська розгорнуто мобілізаційний пункт на пункті пропуску" Верхній Ларс " російсько-грузинського кордону.

Активно обговорюється введення заборони на виїзд з РФ для чоловіків, які потрапляють під мобілізацію. Хоча повної заборони ще немає, військкомати вже почали розсилати прикордонникам списки тих, кого не можна випускати.

У Литві, Латвії, Естонії та Польщі заявили, що не збираються видавати Гуманітарні візи тим, хто хоче уникнути мобілізації. У свою чергу в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які тікають від мобілізації. Влада Ірландії також розглянуть таку можливість.

При цьому США розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію, в індивідуальному порядку.

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