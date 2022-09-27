Паркан навряд чи щось змінить у короткостроковій перспективі.

Прикордонна служба Фінляндії рекомендувала побудувати фізичний бар’єр на частині кордону з Росією на тлі того, що росіяни масово тікають від мобілізації у цю країну.

Про це повідомляє фінська газета Keskisuomalainen

За словами начальника прикордонної служби генерал-лейтенанта Пасі Костамоваара, йдеться про побудову паркану на 10-20% східного кордону країни протяжністю близько 1300 км (130-260 кілометрів). За підрахунками прикордонників, такий паркан обійдеться сотні мільйонів євро.

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Паркан навряд чи щось змінить у короткостроковій перспективі — уряд все ще має обговорити це питання та дати зелене світло, а будівництво займе 2-3 роки, сказав керівник прикордонної служби.

Як повідомляє Reuters, тільки за вихідні 17 тисяч росіян, тікаючи від мобілізації, перетнули кордон з Фінляндією. Це на 80% більше, ніж у попередні вихідні.

Фінляндія з початку вересня на 90% скоротила кількість туристичних віз для росіян, а також оголошувала про наміри щодо повного обмеження на в'їзд для росіян.

Масова втеча росіян з Росії на тлі оголошення мобілізації

Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін, чия країна втратила на війні в Україні більше 50 тисяч військових тільки убитими, оголосив про початок мобілізації.

Це призвело до масової втечі громадян, особливо – чоловіків призовного віку, з країни. Станом на вечір суботи, 24 вересня, було відомо, що країну залишили більше 200 тисяч чоловіків.

Серед популярних напрямків – Фінляндія, Вірменія, Грузія та інші країни.

На кордоні з Грузією всі ці дня спостерігаються кілометрові черги. 26 вересня росіяни стягнули до кордону військових і БТР, заявивши, що роблять це на випадок спроби масового прориву охочими виїхати з країни. 27 вересня стало відомо, що російські війська розгорнуть мобілізаційний пункт на пункті пропуску "Верхній Ларс" російсько-грузинського кордону.

Активно обговорюється введення заборони на виїзд з РФ для чоловіків, які потрапляють під мобілізацію. Хоча повної заборони ще немає, військкомати вже почали розсилати прикордонникам списки тих, кого не можна випускати.

Також стало відомо, що Європейська комісія перегляне візову політику щодо росіян зважаючи на те, що вони масово залишають свою країну після оголошення мобілізації.

Думки серед лідерів країн Європи щодо того, чи варто сприяти втечі росіян від мобілізації, розділилися. Поки Чехія, Іспанія і Німеччина говорять про готовність відкрити для них кордони, Польща, Литва, Латвія і Естонія наполягають на тому, що росіяни мають залишатися в своїй країні.

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