Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Росіянам, які перебувають на військовому обліку, не можна виїжджати за межі країни.

Про це у Telegram написав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Володін послався на федеральний закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації", що забороняє виїзд без дозволу військових комісаріатів.

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"Така норма закону є, і нею повинні керуватися усі військовозобов'язані", - написав він.

Раніше низка російських видань повідомляли, що чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії. Для перетину кордону чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Згідно з даними Міноборони Британії, Путін оголосить про незаконну анексію українських територій 30 вересня - під час звернення до парламенту. На цей же день московською владою на Красній площі запланований мітинг на підтримку цієї анексії.

Мобілізація в Росії

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії у відповідь на успіхи ЗСУ під Харковом, коли протягом декількох тижнів захисники "вивели з ладу" ціле угруповання ворога на північному сході країни.

Попередньо Кремль планує призвати до 300 тисяч осіб. Але ЗМІ також звертають увагу на засекречений пункт указу російського президента, згідно з яким до війни можуть залучити до 1 мільйона осіб.

За спостереженням ЗМІ та української влади, найбільше мобілізують представників корінних народів на окупованих територіях і в російських глибинках.

Це також узгоджується зі звітами Інституту вивчення війни. Західні аналітики наполягають, що незаконна анексія українських територій дозволить Кремлю задіяти у війні проти України українських громадян - у рамках осіннього призову РФ.

Разом з тим, за підрахунками ФСБ, в перші дні оголошеної мобілізації сотні тисяч російських чоловіків покинули батьківщину, виїхавши на територію дружніх до Росії країн. Великі черги втікачів спостерігаються, в тому числі, на КПП "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні.

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