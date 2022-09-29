Росіянам, які перебувають на військовому обліку, не можна виїжджати за межі країни.
Про це у Telegram написав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.
Володін послався на федеральний закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації", що забороняє виїзд без дозволу військових комісаріатів.
"Така норма закону є, і нею повинні керуватися усі військовозобов'язані", - написав він.
Раніше низка російських видань повідомляли, що чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії. Для перетину кордону чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.
Згідно з даними Міноборони Британії, Путін оголосить про незаконну анексію українських територій 30 вересня - під час звернення до парламенту. На цей же день московською владою на Красній площі запланований мітинг на підтримку цієї анексії.
Мобілізація в Росії
Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії у відповідь на успіхи ЗСУ під Харковом, коли протягом декількох тижнів захисники "вивели з ладу" ціле угруповання ворога на північному сході країни.
Попередньо Кремль планує призвати до 300 тисяч осіб. Але ЗМІ також звертають увагу на засекречений пункт указу російського президента, згідно з яким до війни можуть залучити до 1 мільйона осіб.
За спостереженням ЗМІ та української влади, найбільше мобілізують представників корінних народів на окупованих територіях і в російських глибинках.
Це також узгоджується зі звітами Інституту вивчення війни. Західні аналітики наполягають, що незаконна анексія українських територій дозволить Кремлю задіяти у війні проти України українських громадян - у рамках осіннього призову РФ.
Разом з тим, за підрахунками ФСБ, в перші дні оголошеної мобілізації сотні тисяч російських чоловіків покинули батьківщину, виїхавши на територію дружніх до Росії країн. Великі черги втікачів спостерігаються, в тому числі, на КПП "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні.